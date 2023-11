Soirée Repas Karaoké Chez Sandra Viam, 1 décembre 2023, Viam.

Viam,Corrèze

Ambiance garantie au restaurant Chez Sandra avec un repas concert animé par Mario.

Au menu soupe, pot-au-feu et dessert à 20€ et un karaoké pour poursuivre la soirée. Réservations avant le 24 novembre 2023..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Chez Sandra

Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At Chez Sandra, the atmosphere is guaranteed with a concert dinner hosted by Mario.

The menu includes soup, pot-au-feu and dessert at 20? and karaoke to continue the evening. Reservations by November 24, 2023.

El ambiente está garantizado en Chez Sandra con una cena concierto ofrecida por Mario.

El menú incluye sopa, pot-au-feu y postre a 20? y karaoke para continuar la velada. Reservas antes del 24 de noviembre de 2023.

Im Restaurant Chez Sandra ist Stimmung garantiert, denn es gibt ein Essenskonzert, das von Mario moderiert wird.

Auf der Speisekarte stehen Suppe, Eintopf und Dessert für 20? und Karaoke, um den Abend fortzusetzen. Reservierungen bis zum 24. November 2023.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze