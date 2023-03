Découverte de l’art de la tresse Chez Sabine Payet Bras-Panon Catégorie d’Évènement: Bras-Panon

Découverte de l’art de la tresse Chez Sabine Payet, 1 avril 2023, Bras-Panon. Découverte de l’art de la tresse 1 et 2 avril Chez Sabine Payet L’art de la tresse confectionne des accessoires décoratifs, articles autour de la fibre qui relève de l’artisanat réunionnais.

Mme PAYET propose habituellement des ateliers de tressage de vacoas qui relève du patrimoine culturel du savoir-faire réunionnais. Les journées portes ouvertes débuteront à 10h par Mme Sabine Payet l’artisane à son atelier situé chez elle à Riviere du Mât les Hauts, avec l’accueil du public et une présentation des lieux, de l’intervenante et de son savoir faire dans l’art du tressage. Il y aura tout d’abord une presentation de la plante: Le Vacoa (de son nom scientifique Pandanus utilis bory).

Suivra la préparation de la matiere première par divers matériaux mis a disposition (couteaux,ciseaux, etc).

Ensuite débutera l’explication « comment travailler la fibre » identifier les brins les positionner

les tresser On continuera par la confection choisie pour l’évenement. Chez Sabine Payet 3 rue Nillameyom 97412 Bras Panon Bras-Panon 97412 La Rivière du Mat La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/artdelatresse »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

2023-04-02T08:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 Vacoa Art Art de la tresse

