Repas des aînés chez régis, 18 décembre 2022, Bailleul. Repas des aînés Dimanche 18 décembre, 12h00 chez régis

15€ par personne

organisé par le comité d’animation chez régis 128 Rue Philippe Van Tieghem, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France Le comité d’animation organise le repas des aînés le 18 décembre au restaurant « Chez Régis » à Bailleul. 50 places disponibles Les inscriptions auront lieu les mercredis 7 et 14 décembre en Maire de Quartier de 14h à 16h30 Une participation de 15€ sera demandée par participant.

