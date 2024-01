AVANTS WAROCH 2024 : Soirée veillée / Fest-Noz Chez Régine – Morbouleau Locqueltas Catégories d’Évènement: Locqueltas

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00 Soirée veillée / Fest-Noz avec le Duo Kerno-Buisson et Boullig Ruz Les avants Waroch consistent à des rencontres/spectacles de jeunes publics sur la journée et concerts tous publics le soir.

Nous abordons la culture traditionnelle bretonne innovante ancrée dans son temps, mais aussi d'autres cultures du monde tels que les musiques de Cuba, d'Irlande, ou d'ailleurs ! Chez Régine – Morbouleau 56390 Locqueltas

