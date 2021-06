Albi Carré Public Albi, Tarn « Chez Pollux » – Festival off de Pause Guitare Carré Public Albi

du jeudi 1 juillet au samedi 3 juillet à Carré Public

15 jeunes talents (Lison, Chloé, Hugo, Ilona, Hizia, Lucie, Michel, Clara, Gabriel, Celia, Hugo, Teddy, Océane, Matéo, Luna) repérés et sélectionnés par un jury de pro de la chanson, se produiront chez Pollux Asso dans la cour du Carré Public, le 1er juillet ! Les Talents de Quartier ouvriront la 25ème édition du festival Pause guitare ! ? Réservations par téléphone au 05 63 60 55 90 Programme : Jeudi 01 juillet : Talents de Quartier Vendredi 02 juillet : Tawa + Alexis Evans Samedi 03 juillet : The Twin Souls + John Bleck Ouverture des portes à 19h Bar et restauration sur place avec le food-truck le Lunch Wagon Plus d’infos : [http://www.pauseguitare.net/](http://www.pauseguitare.net/) Les 1, 2 et 3 juillet, retrouvez la scène « Chez Pollux » du festival off de Pause Guitare dans la Cour du Carré Public ! Carré Public 6 rue Jules Rolland, 81000 Albi Albi Tarn

2021-07-01T19:00:00 2021-07-01T23:30:00;2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T23:30:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Autres Lieu Carré Public Adresse 6 rue Jules Rolland, 81000 Albi Ville Albi lieuville Carré Public Albi