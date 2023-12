Jeudis luminaux Chez Petit Pierre Foncine-le-Haut Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut

Jura Jeudis luminaux Chez Petit Pierre Foncine-le-Haut, 15 février 2024, Foncine-le-Haut. Foncine-le-Haut Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 05:00:00

fin : 2024-02-15 23:00:00 . Le jeudi soir, dès la tombée de la nuit : dévalez les pistes enneigées du mont Noir à ski alpin avec les moniteurs de l’ESF de Foncine-le-Haut, un flambeau à la main… ou rendez-vous tout simplement au pied des pistes pour admirer ce spectacle toujours magique.

Inscription impérative avant le mercredi soir.

Uniquement si les pistes sont enneigées. Annulé dans le cas contraire. .

Chez Petit Pierre Domaine alpin

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut, Jura Autres Code postal 39460 Lieu Chez Petit Pierre Adresse Chez Petit Pierre Domaine alpin Ville Foncine-le-Haut Departement Jura Lieu Ville Chez Petit Pierre Foncine-le-Haut Latitude 46.65489 Longitude 6.0687893 latitude longitude 46.65489;6.0687893

Chez Petit Pierre Foncine-le-Haut Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foncine-le-haut/