Samedi 27 novembre, 18h00 LE SENSATIONNEL MAJOR UT * Jazz Hot, Fantaisies & Divertissement. Des Vestes à Galons et des Podestres de Cirque pour un hommage facétieux aux Musiques de Genre. https://m.facebook.com/MajorUt/?locale2=fr_FR *

samedi 27 novembre – 18h00 à 23h30

