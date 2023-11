Stage de guitare et percussions flamencas Chez Pedro Gonzalez, Lyon (69) Stage de guitare et percussions flamencas Chez Pedro Gonzalez, Lyon (69), 2 décembre 2023, . Stage de guitare et percussions flamencas Samedi 2 décembre, 15h00 Chez Pedro Gonzalez, Lyon (69) 75,00 € / jour (2 heures) Rumba flamenca : autour de « Aguamarina » de Paco Cepero. Stage de 2 jours (11/11 & 02/12). Inscriptions à l’un des jours possible. Horaires : 15.00-17.00. Public : guitaristes, percussionnistes, palmeros. Contenu du stage jour 1 : Ecoute attentive du morceau Aguamarina (Paco Cepero) et repérage de la structure / harmonie. Travail autour du rythme avec palmas / cajon. Puis à la guitare : grille d’accords et jeu avec l’enregistrement. Éventuellement, selon le temps disponible : défrichage du thème principal.

Contenu du stage jour 2 : Pour la guitare, travail sur les parties solistes ; pour les percussions, travail autour de l’accompagnement (relances, remates). Mise en commun des différentes parties, avec en objectif de jouer tous ensemble, pas nécessairement le tout mais quelques chose ayant une structure. source : événement Stage de guitare et percussions flamencas publié sur AgendaTrad Chez Pedro Gonzalez, Lyon (69) 11, Rue des Pierres Plantées

source : événement Stage de guitare et percussions flamencas publié sur AgendaTrad Chez Pedro Gonzalez, Lyon (69) 11, Rue des Pierres Plantées

Lieu Chez Pedro Gonzalez, Lyon (69) Adresse 11, Rue des Pierres Plantées Chez Pedro Gonzalez, 69001 Lyon, France

