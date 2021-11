Chez Pablo Dealer de Bonheur Chez Pablo, 20 novembre 2021, Marseille.

Chez Pablo Dealer de Bonheur

Chez Pablo, le samedi 20 novembre à 23:45

Chez Pablo Dealer de Bonheur, une nouvelle manière de vivre les nuits marseillaises ouvert tous les vendredis et samedis de minuit à six heures. Situé au coeur du quartier le plus festif de Marseille sur le vieux port, Chez Pablo dealer de Bonheur vous accueille dans une ambiance feutrée avec un design aux notes art déco, exotique et une pointe de chic. Chez Pablo est un lieu ou l’on peut venir danser sur toutes sortes de musiques mais, aussi un lieu ou l’on peut boire un cocktail au comptoir pour continuer à faire vivre les mythiques ragots Marseillais. Après plus d’une année de fermeture, Chez Pablo fait son grand retour. De la décoration, aux personnels jusqu’au large choix de nos alcools haut de gamme, cette nouvelle saison ne laissera rien au hasard. Aux platines: @djpeet @davidhopperman Réservations de table: Réservez votre table dans le carré VIP de votre choix ou sur notre piste de danse. Suite aux mesures sanitaires, nos tables sont accessibles aux groupes de 6 personnes maximum par table. Téléphone: 06 47 08 44 78 Mail: [p.dealerdebonheur@gmail.com](mailto:p.dealerdebonheur@gmail.com) Entrée payante au tarif de 20€ le samedi. *Les clients aillant une réservation de table, se verront l’entrée offerte. Notre établissement est ouvert tous les vendredis et samedis de minuit à six heures. Pass sanitaire L’accès à l’établissement est possible uniquement sur présentation par le client d’un pass sanitaire, valide lorsque le client dispose : * d’un schéma vaccinal complet. * ou d’un résultat négatif d’un test virologique (RT-PCR ou antigénique) réalisé dans les 48 heures qui précèdent l’entrée dans l’établissement. * ou d’un résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. * Les autotests ne sont pas considérés comme une preuve permettant de valider le pass sanitaire. Lors de la présentation de votre QR-code, une pièce d’identité originale vous sera demandé pour accéder à notre établissement. Le port du masque est recommandé pour les clients dans l’établissement et obligatoire pour les clients faisant la queue à l’extérieur de l’établissement. Si toute fois, vous n’avez pas eu le temps de vous faire tester, vous pourrez le faire avant de rentrer dans une tente médicale à l’extérieur du club. FACEBOOK : @chezpablodealerdebonheur INSTAGRAM : @pablo.dealerdebonheur SNAPTCHAT: chezpablodealerdebonheur ⚠ Tenue correcte exigée. La direction de l’établissement se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs. Aucune pièce d’identité sur téléphone ou photocopie ne sera acceptée, merci de vous munir de votre pièce d’identité originale.

20€

♫CLUBBING♫

Chez Pablo 23 Rue Saint-Saëns, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T23:45:00 2021-11-20T06:00:00