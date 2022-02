CHEZ NOUS EN MÉDITERRANÉE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CHEZ NOUS EN MÉDITERRANÉE Toulouse, 10 mars 2022, Toulouse. CHEZ NOUS EN MÉDITERRANÉE THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse

2022-03-10 – 2022-03-11 THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse Haute-Garonne Chez nous en Méditerranée, c’est une histoire de rencontres entre un musicien, Sébastien Belin, et un comédien, Emmanuel Guyot. Mais c’est aussi celle de douze instruments de musique, seize personnages, un tapis volant, un garrigologue, un évocateur, un agent d’accueil, un diable, un bûcheron, des Phéniciens, un berger, des génies, un bédouin, des sirènes, des Marseillais… Bref tout ce qu’il faut pour vous emmener dans un voyage extraordinaire ! A partir de 5 ans. Dans le cadre du festival Le Printemps du Rire.

Udu, kora, balafon, n'goni, flûte peule, calebasse, comsic bow, et bien d'autres instruments en perspective qui viendront accompagner notre voyage en Méditerranée. N'oublions pas le pain, les olives et le vin !

