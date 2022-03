Chez nous en Méditerranée Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Chez nous en Méditerranée

du jeudi 10 mars au samedi 12 mars à Théâtre de la Violette

**Festival Printemps du Rire** **Spectacle musical Tout public à partir de 6 ans** Un voyage en Méditerranée raconté en musique par 2 artistes, soit : 1 musicien, 1 narrateur, 1 comédien, 12 instruments de musique, 16 personnages, 1 tapis volant, 1 garrigologue, 1 évocateur, 1 agent d’accueil… 1 diable, 1 bûcheron, des Phéniciens, 1 berger, des génies, 1 bédouin, des sirènes, des Marseillais… Bref, tout ce qu’il faut pour vous emmener dans un voyage extraordinaire. **Par la compagnie Le Septième Point** Un spectacle écrit par : **Emmanuel Guyot** Mise en scène de : **Kamel Guennoun** et **Charlotte Tessier** Avec : **Emmanuel Guyot** et **Sébastien Belin**

tarif plein : 13€ / tarif réduit :11€

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2022-03-10T19:30:00 2022-03-10T20:30:00;2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T20:30:00;2022-03-12T20:45:00 2022-03-12T21:45:00

