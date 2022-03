CHEZ NOUS EN MÉDITERRANÉE Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault

CHEZ NOUS EN MÉDITERRANÉE Castelnau-le-Lez, 3 avril 2022, Castelnau-le-Lez.

2022-04-03

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez 17.5 17.5 EUR Un voyage en méditerranée raconté en musique par 2 artistes, soit : 1 musicien, 1 narrateur, 1 comédien, 12 instruments,

16 personnages, 1 tapis volant, 1 garrigologue,

1 évocateur, 1 agent d’accueil… 1 diable, 1 bûcheron, des phéniciens, 1 berger,

Pass sanitaire obligatoire infos@trac.fr https://tracfr.wpcomstaging.com/chez-nous-en-m/

16 personnages, 1 tapis volant, 1 garrigologue,

1 évocateur, 1 agent d’accueil… 1 diable, 1 bûcheron, des phéniciens, 1 berger,

des génies, 1 bédouins, des sirènes, des marseillais… Bref tout ce qu’il faut pour vous emmener dans un voyage extraordinaire. Pass sanitaire obligatoire Castelnau-le-Lez

