Les sens au Pop Samedi 8 avril, 10h30 Chez nounou Je souhaite:

*explorer les sens des enfants

*nommer les sens

*nommer les sensations en leur apportant un vocabulaire

*observer les réactions des enfants face aux sollicitations sensorielles

*créer un jeu grâce aux observations

*documenter par des photos et des notes ces découvertes pour en faire une exposition photo Parent/Enfant/Assistante maternelle Chez nounou 69 rue jean bart 26500 Bourg-lès-Valence

2023-04-08T10:30:00+02:00 – 2023-04-08T12:00:00+02:00

