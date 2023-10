Halloween à la Ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent, 4 novembre 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Halloween approche et Sandra de la Ferme Les P’tites Mains pour Demain à Saint Auvent vous a concocté une belle après-midi pour le fêter. Rendez-vous le samedi 4 novembre à la ferme pour une après d’enfer ! Au programme : 14h30 et toute l’après midi grand jeu d’Halloween dans la ferme, stand de maquillage et jeux en bois, vente de gâteau, 16h spectacle de magie de BONI LE MENTEUR, 17h concert et soupe de citrouille. Venez avec votre plus beau costume ! Et n’oubliez pas de réserver !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Chez Moutaud La Ferme Les P’tites Mains pour demain

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Halloween is just around the corner, and Sandra from Ferme Les P’tites Mains pour Demain in Saint Auvent has put together a wonderful afternoon to celebrate. See you on Saturday November 4 at the farm for one hell of an afternoon! On the program: 2:30 pm and all afternoon Halloween games in the farm, face painting and wooden games, cake sales, 4 pm BONI LE MENTEUR magic show, 5 pm concert and pumpkin soup. Come in your best costume! And don’t forget to reserve!

Halloween está a la vuelta de la esquina y Sandra, de la granja Les P’tites Mains pour Demain de Saint Auvent, ha preparado una tarde estupenda para celebrarlo. Nos vemos el sábado 4 de noviembre en la granja para pasar una tarde inolvidable En el programa: 14.30 h y toda la tarde juegos de Halloween en la granja, pintura de caras y juegos de madera, venta de pasteles, 16 h espectáculo de magia BONI LE MENTEUR, 17 h concierto y sopa de calabaza. ¡Ven con tu mejor disfraz! ¡Y no te olvides de reservar!

Halloween steht vor der Tür und Sandra von der Ferme Les P’tites Mains pour Demain in Saint Auvent hat einen schönen Nachmittag für Sie zusammengestellt, um Halloween zu feiern. Wir treffen uns am Samstag, den 4. November, auf dem Bauernhof zu einem höllischen Après! Auf dem Programm stehen: 14.30 Uhr und den ganzen Nachmittag großes Halloween-Spiel auf dem Bauernhof, Schminkstand und Holzspiele, Kuchenverkauf, 16 Uhr Zaubershow von BONI LE MENTEUR, 17 Uhr Konzert und Kürbissuppe. Kommen Sie mit Ihrem schönsten Kostüm! Und vergessen Sie nicht zu reservieren!

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Ouest Limousin