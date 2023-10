Les vacances à la ferme: Atelier création en laine feutrée et accès aux animaux Chez Moutaud Saint-Auvent, 30 octobre 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Durant les vacances de la Toussaint, Sandra vous propose un atelier de créations en laine feutrée à partir de 14h30 le lundi 30 octobre suivi de la découverte des animaux. Un bel après-midi d’automne à passer en famille !.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 . EUR.

Chez Moutaud

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ vacation, Sandra will be offering a workshop in felted wool starting at 2.30pm on Monday October 30, followed by a discovery of animals. A lovely autumn afternoon for the whole family!

Durante las vacaciones de Todos los Santos, Sandra ofrecerá el lunes 30 de octubre, a partir de las 14.30 h, un taller de fieltro de lana, seguido de un descubrimiento de animales. ¡Una bonita tarde de otoño para toda la familia!

Während der Allerheiligenferien bietet Sandra am Montag, dem 30. Oktober, ab 14.30 Uhr einen Workshop für Kreationen aus gefilzter Wolle an, gefolgt von der Entdeckung von Tieren. Ein schöner Herbstnachmittag für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-10-05 par SPL Terres de Limousin