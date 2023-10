Les vacances à la ferme: Atelier fabrication mangeoire à oiseaux Chez Moutaud Saint-Auvent, 25 octobre 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Durant les vacances de la Toussaint, Sandra vous propose un atelier fabrication de mangeoire à oiseaux à partir de 14h30 le mercredi 25 octobre. Cet atelier sera suivi de la découverte des animaux. Un bel après-midi d’automne à partager en famille !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Chez Moutaud

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ vacation, Sandra will be offering a bird feeder workshop starting at 2.30pm on Wednesday October 25. This workshop will be followed by a discovery of the animals. A lovely autumn afternoon to share with the whole family!

Durante las vacaciones de Todos los Santos, Sandra ofrecerá un taller de fabricación de comederos para pájaros a partir de las 14.30 h del miércoles 25 de octubre. Este taller irá seguido de un descubrimiento de los animales. Una tarde otoñal para toda la familia

Während der Allerheiligenferien bietet Sandra am Mittwoch, dem 25. Oktober, ab 14:30 Uhr einen Workshop zur Herstellung von Vogelfutterhäuschen an. Im Anschluss an diesen Workshop können Sie die Tiere entdecken. Ein schöner Herbstnachmittag für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Ouest Limousin