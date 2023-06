Matinée d’été à la ferme Les p’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent, 12 juillet 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Les vacances d’été approchent, la ferme Les p’tites Mains Pour Demain vous a préparé des matinée à la ferme. Au programme : une visite de la ferme, nourrissage des animaux, câlins aux ânes etc… Et un atelier laine. Un beau moment à passer en famille à la découverte des animaux de la ferme. Rendez-vous 10h à la ferme de Chez Moutaud !.

Chez Moutaud

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With the summer vacations just around the corner, the Les p’tites Mains Pour Demain farm has put together a series of mornings on the farm. On the program: a tour of the farm, feeding the animals, cuddling the donkeys etc… And a wool workshop. A great time to spend with your family discovering farm animals. Meet at 10am at Chez Moutaud farm!

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, la granja Les p’tites Mains Pour Demain ha organizado una serie de mañanas en la granja. En el programa: una visita a la granja, dar de comer a los animales, mimar a los burros, etc… Y un taller de lana. Es una forma estupenda de pasar un día en familia descubriendo los animales de la granja. Nos vemos a las 10 h en la granja Chez Moutaud

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Der Bauernhof Les p’tites Mains Pour Demain hat für Sie einen Vormittag auf dem Bauernhof vorbereitet. Auf dem Programm stehen: ein Besuch des Bauernhofs, Füttern der Tiere, Kuscheln mit den Eseln etc. Und ein Woll-Workshop. Ein schöner Moment für die ganze Familie, um die Tiere des Bauernhofs zu entdecken. Treffpunkt 10 Uhr auf dem Bauernhof Chez Moutaud!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Ouest Limousin