Un parcours-jeu dans le jardin de l’Atelier Cezanne. Une exposition en plein air, comme un grand livre-jeu à ciel ouvert pour découvrir autrement le monde de Cezanne

Le Professeur Pingouin Chez Cezanne. Ce personnage est l’alter ego de Christophe Bataillon dans sa série des livres jeunesse édités chez Gallimard.

À partir de son univers graphique, Christophe Bataillon, vous transporte, pas à pas, dans l’univers de Cezanne revisité à la sauce de ses tubes de couleurs.

Une exposition ponctuée de jeux pédagogiques et participatifs, installée dans le grand jardin qui entoure l’atelier des Lauves, dernier lieu de travail du peintre aixois.

Ce parcours artistique est complété d’un journal dessiné gratuit, véritable objet ludique et éducatif à destination du grand et jeune public.



Découvrez ou redécouvrez cette exposition pendant la Nuit Européenne des Musées le 21 mai de 19h à minuit.

Apprendre en s’amusant, c’est toujours plus intéressant. Les Rencontres du 9e Art confient à Christophe Bataillon, auteur-illustrateur, une exposition sous la forme d’une déambulation.

Découvrez ou redécouvrez cette exposition pendant la Nuit Européenne des Musées le 21 mai de 19h à minuit.

