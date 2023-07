Journées du Matrimoine – Emily Brontë face à son double, Ellis Bell Chez Mona, Cité audacieuse Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées du Matrimoine – Emily Brontë face à son double, Ellis Bell 16 et 17 septembre Chez Mona, Cité audacieuse

LECTURE PERFORMÉE

Un parcours dans les Hauts de Hurlevent, racontant le succès du roman publié d’abord sous un nom d’homme et son accueil mitigé quand l’identité féminine de l’autrice Emily Brontë (1818-1848) a été révélée. On sait très peu de choses d’elle sinon son goût de l’actualité et son intérêt pour les débats sur l’abolition de l’esclavage.

Chez Mona, Cité audacieuse 9 rue de Vaugirard 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:40:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:40:00+02:00