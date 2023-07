Journées du Matrimoine – Louise Colet, une autrice dans la Commune Chez Mona, Cité audacieuse Paris, 16 septembre 2023, Paris.

LECTURE ET VIDÉOS

Poétesse, romancière, dramaturge, essayiste politique, Louise Colet (1810-1876), a touché à tous les genres avec une liberté de ton et une singularité formelle. Dans La vérité sur l’anarchie des esprits (1873), Louise Colet raconte l’horreur des événements sanglants de la Commune et son engagement auprès des femmes lors de son périple en France.

Chez Mona, Cité audacieuse 9 rue de Vaugirard 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l'Odéon Île-de-France

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00