Chez moi [Fête du livre jeunesse] Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

Chez moi [Fête du livre jeunesse] spectacle Dimanche 7 avril, 14h30 Maison du livre, de l’image et du son

Réservation uniquement au point accueil, inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles

Dans la maison d’Anita, tout semble se dérouler le plus normalement du monde, jusqu’au jour où… Tout s’effondre. Notre héroïne au coeur tendre et courageux prend les routes et les mers où elle part à la recherche d’un nouveau toit pour sa famille, sa valise pleine de souvenirs, d’odeurs, d’espoir. Chez moi nous conte avec tendresse infinie et à hauteur d’enfant ce qu’il arrive lorsque l’on doit quitter sa ville, sa maison à travers le périple aux multiples destinations d’une petite grenouille déracinée. Dans un décor de kapla et de valises, les sons, les objets et les mots s’animent pour narrer avec délicatesse cet exil.

Par la compagnie La Nébuleuse.

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Jeune public Fête du livre jeunesse