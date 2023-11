Marché de Noël Chez Mell’ Melleroy Catégorie d’Évènement: Melleroy Marché de Noël Chez Mell’ Melleroy, 3 décembre 2023, Melleroy. Marché de Noël Dimanche 3 décembre, 08h00 Chez Mell’ Marché de Noël Chez Mell’ !

Exposants : Galets peints, décos de noël, tableaux, diamonds painting, livres, sapins, produits locaux.

Huîtres, poissons fumés, escargot, marrons grillés, champignons.

Vin chaud, café, chocolat chaud, crêpes, beignets aux pommes.

Présence du Père Noël à partir de 10h !

Randonnée pédestre (5km) : départ 9h30

Vin chaud offert aux participants

Chez Mell'
22 Grande Rue, Melleroy
Melleroy
02 38 28 88 57

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T13:00:00+01:00

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T13:00:00+01:00

