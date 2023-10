AMAZÔNIA CHEZ MAURICE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes AMAZÔNIA CHEZ MAURICE Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. AMAZÔNIA Samedi 25 novembre, 22h00 CHEZ MAURICE Comme au Brésil, le groupe Amazônia est le fruit du mélange des musiciens venus de différents horizons musicaux.

Leur répertoire est fait de reprises et de compositions inspirés d’un large éventail de l’univers musical brésilien (samba, samba reggae, jazz-bossa, salsa…).

CHEZ MAURICE 14 cours Sully, 44000 Nantes

2023-11-25T22:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:45:00+01:00

