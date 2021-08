Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Chez Marylène, la frite est belle Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

CHEZ MARYLÈNE, LA FRITE EST BELLE ANNE SIMON 19 novembre – 24 décembre Un palais. Une couronne. Une femme puissante. Une déclaration de guerre. Un caillou. Une mère défaillante. Un despote. Une école. Et des sœurs en colère. Au pays Marylène, la frite est belle mais les jeux de pouvoir sont cruels. Venez découvrir l'univers des bandes dessinées d'Anne Simon publiées aux éditions MISMA. Dans le cadre du festival BD Colomiers et en collaboration avec les éditions MISMA Une rencontre avec l'artiste est prévue pendant le week end du festival BD, surveillez le programme en ligne ! Entrée libre | tout public

