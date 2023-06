Portes ouvertes de l’atelier Raku de Marie-Noëlle Chez Marie Noëlle – Raku à Messas Messas Messas Catégorie d’Évènement: Messas Portes ouvertes de l’atelier Raku de Marie-Noëlle Chez Marie Noëlle – Raku à Messas Messas, 10 juin 2023, Messas. Portes ouvertes de l’atelier Raku de Marie-Noëlle 10 – 18 juin Chez Marie Noëlle – Raku à Messas Marie-Noëlle a découvert la poterie à travers une association, mais elle est autodidacte depuis maintenant 20 ans ! Elle affectionne particulièrement la technique du raku : cela consiste au moment de la seconde cuisson à sortir du four la céramique et à la mettre de suite dans la sciure. Il faut la recouvrir, pour voir apparaître les craquelures, qui rendent chaque pièce unique ! Venez découvrir ses talents à travers la céramique, la peinture ainsi que la photographie ! Chez Marie Noëlle – Raku à Messas 1 Rue des Vauguignons, Messas Messas [{« type »: « email », « value »: « marienoelle.desperellethery@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:30:00+02:00

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:30:00+02:00 FMACEN045V509LFD OT TDVL Détails Catégorie d’Évènement: Messas Autres Lieu Chez Marie Noëlle - Raku à Messas Adresse 1 Rue des Vauguignons, Messas Ville Messas Lieu Ville Chez Marie Noëlle - Raku à Messas Messas

Chez Marie Noëlle - Raku à Messas Messas https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messas/

Portes ouvertes de l’atelier Raku de Marie-Noëlle Chez Marie Noëlle – Raku à Messas Messas 2023-06-10 was last modified: by Portes ouvertes de l’atelier Raku de Marie-Noëlle Chez Marie Noëlle – Raku à Messas Messas Chez Marie Noëlle - Raku à Messas Messas 10 juin 2023