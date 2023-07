Le jardin extraordinaire de Mano Chez Mano Les Frauds Catégories d’Évènement: Charente

Les Frauds Le jardin extraordinaire de Mano Chez Mano Les Frauds, 17 septembre 2023, Les Frauds. Le jardin extraordinaire de Mano Dimanche 17 septembre, 15h00 Chez Mano Gratuit. Entrée libre. En parcourant ses lieux de création et en commentant les objets exposés, l’artiste raconre son itinéraire personnel dans les apprentissages successifs qu’il a été amené à suivre. Chez Mano 300 rue du champ du sable, Les Gendres, 16590 Brie Les Frauds 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 33 38 38 35 L’artiste a fait de son jardin un musée des créations de tous genres, qu’il a pu proposer au fil du temps. Sculpture, travail du bois, métallerie, tout se développe autour du thème central de l’imaginaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

