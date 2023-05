TRIO NOCTAMBULE & GUESTS Chez Manija – Perigueux, 21 juin 2023, Périgueux.

TRIO NOCTAMBULE & GUESTS Mercredi 21 juin, 19h00 Chez Manija – Perigueux

Le Trio Noctambule reprend des standards jazz, chanson française et anglo-saxonne.

Bien connu de la scène périgourdine, le groupe est composé de Didier et Roselyne Berguin et de François Faconnier.

Didier Berguin est auteur, compositeur et interprète. Multi-instrumentiste, il pratique la guitare depuis l’âge de 10 ans ainsi que la batterie, l’harmonica et la basse. Il a été membre de plusieurs groupes de blues, jazz et rock et a participé à divers projets scéniques et discographiques, notamment avec Joan Pau Verdier. En 2014, il a sorti un premier album personnel « À Chœurs Ouverts », qu’il décrit comme « un voyage acoustique dans une ambiance électrique ». Au sein du Trio Noctambule, il assure la guitare, les chœurs, le chant et le son.

À ses côtés sur scène, au chant et aux percussions : Roselyne Berguin. Cette auteure, compositrice, interprète a, elle aussi, quelques cordes à son arc. Chanteuse depuis l’âge de 15 ans, elle a participé à plusieurs projets musicaux sur Paris et en Dordogne (comédies musicales et divers groupes), a étudié à l’école de spectacle de la Manufacture de la Chanson à Paris (ancienne ACP), puis au CIAM à Bordeaux. Elle a été choriste de Joan Pau Verdier et chanteuse dans divers groupes de blues, rock, et gospel puis agent artistique. Elle enseigne actuellement le chant et l’interprétation scénique.

Et enfin, le troisième membre, François Faconnier. Batteur, chanteur, percussionniste, le maloya n’a pas de secret pour lui. Il transmet si bien les rythmes de son ile de la Réunion à travers l’instrument et le sourire.

Chez Manija – Perigueux Impasse Limogeanne 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 06 11 48 »}] https://www.chezmanija.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:59:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:59:00+02:00

©Victor Berguin