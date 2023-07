Lecture théâtrale avec la Compagnie in Tenebris Chez M. Plazas Jean-Pierre Villefranche-du-Queyran Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villefranche-du-Queyran Lecture théâtrale avec la Compagnie in Tenebris Chez M. Plazas Jean-Pierre Villefranche-du-Queyran, 20 juillet 2023, Villefranche-du-Queyran. Villefranche-du-Queyran,Lot-et-Garonne « Le premier homme » d’Albert CAMUS.

Places limitées, participation au chapeau..

Chez M. Plazas Jean-Pierre

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Le premier homme » by Albert CAMUS.

Places limited, participation by hat. « Le premier homme » de Albert CAMUS.

Plazas limitadas, participación por gorra. « Der erste Mensch » von Albert CAMUS.

