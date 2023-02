L’Atelier d’Opaoma agit pour “Sublimer le quotidien”. Chez M.et Mme FARINA, 1 avril 2023, Veyrines-de-Domme.

L’Atelier d’Opaoma agit pour “Sublimer le quotidien”. 1 et 2 avril Chez M.et Mme FARINA

L’Atelier d’Opaoma participe aux JEMA 2023. Rencontre avec Nancy FARINA – Peintre sur mobilier – Artisan d’art, qui vous fera découvrir les multiples aspects de son métier (reconnue par l’INMA).

Chez M.et Mme FARINA Les Crozes d’enfer VEYRINES DE DOMME Veyrines-de-Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Vous découvrirez: le nettoyage par gommage et la restauration du bois, la dualité bois peint et bois vernis, les meubles et objets décoratifs qui renaissent pour une seconde vie, les imitations de matières (ex: cuir), les décors: classiques, géométriques et l’Arte Povera, les différentes techniques de peintures essuyées, de patine au chiffon et d’effets anciens. Toutes ces techniques sont réalisées à la main.

Programme du 1er au 2 avril 2023, de 15h à 18h, ateliers de démonstration

Samedi 1er avril : le Gommage, découvrir la douceur de ce procédé et la restauration d’objets en bois.

Dimanche 2 avril : Imitation de matière et démonstration de techniques et savoir-faire.

L’Atelier d’Opaoma

« Ne pas jeter mais pérenniser »

Sensible au respect de l’environnement je propose une alternative aux produits neufs grâce à des moyens différents de s’équiper ou de faire des cadeaux : achat d’occasion, réparation, transformation d’objet, relooking d’art, favorisant ainsi l’économie de proximité.

« Les couleurs qui redonnent de la valeur »

En répondant à une demande forte de changement : las de meubles sombres qui alourdissent l’espace ; le mobilier relooké devient lumineux, harmonieux et durable.

Faites appel à un Artisan d’Art pour une restauration de qualité, des techniques contemporaines ou héritées du XVIII e siècle et un travail pérenne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

L’Atelier d’Opaoma – Décor classique à main levée.