TEST Lucilo 1 Chez Lucilo Paris Catégorie d’évènement: Paris

TEST Lucilo 1 Chez Lucilo, 27 mars 2023, Paris. TEST Lucilo 1 27 mars – 2 avril 2023 Chez Lucilo Un super événement handicap psychique pi Chez Lucilo 22 rue Euryale Dehaynin Quartier de la Villette Paris 75019 Île-de-France Génial un événement SUPER Vraiment venez allez s’il vous plaît

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Maëlys Gaska

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chez Lucilo Adresse 22 rue Euryale Dehaynin Quartier de la Villette Ville Paris lieuville Chez Lucilo Paris

Chez Lucilo Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

TEST Lucilo 1 Chez Lucilo 2023-03-27 was last modified: by TEST Lucilo 1 Chez Lucilo Chez Lucilo 27 mars 2023 Chez Lucilo Paris Paris

Paris