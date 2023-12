Soirée de Saint Sylvestre – Chez lily Chez Lily Germ, 31 décembre 2023, Germ.

Germ Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

18h – 20h : « L’APPEL DE ST MARCEL ! »

DÉAMBULATION CARNAVALESQUE

enchantée et enmusiquée dans le village, rues, cours et maison, places et jardins…

Communauté de vœux et VACA DE FUEGO…

Avec la participation d’une trentaine d’artistes-compagnons de Chez Lily :

Laurent Paris : percussions – Mathias Imbert : contrebasse – Emmanuelle Ader : chant – Laetitia Dutech : chant percussions – Anaïs Andret Caratini : chant trompette Walkind Rodriguez : chant, trompette – Louis Paris : chant – Benjamin Farago : clarinette et piano – William Bonnet : guitare électrique et batterie – Jaime Chao : voix, machines, DJ set- Bastien Fontanille : accordéon, vielle, voix… – Pierrick Cherat : comédie – Louis Lubat : batterie – Eric Lareine : chant, poèmes – Lola Calvet : chant, percussions – Fleur Perneel : comédie – Camille Secheppet : sax(s) – Alexandre Piques : batterie – Marc Maffiolo : sax baryton – Marie-Pierre Ufferte : couture, costumes – Loreto Corvalan : art plastique / customisation de la grande vache de Germ Yann Guilhemdébat : artifices, régie lumière – Sarah Meunier S. : son – Clément Bossut & Nelly Pons : son et autres régies – Matéo et Maxime Morinière : conducteurs de la grande vache de Germ…

Rendez-vous sur le parking communal de l’église.

ATTENTION : SE GARER le long de la route, avant l’entrée du village et dans le sens du retour.

Participation : 7 € – Réduit 5 € / Sur réservation

Repas : complet

23 h 45 : GRAND BAL de la St Sylvestre

autour de l’Orchestre en carton et avec les musiciens présents

& DJ SET final by Jaime Chao

Participation : 15 € – Réduit 12 € (une coupe offerte à minuit) / Sur réservation.

.

Chez Lily GERM

Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



