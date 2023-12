Cabaret de l’avant dernier jour – Chez lily Chez Lily Germ, 30 décembre 2023, Germ.

Germ Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 21:15:00

fin : 2023-12-30

21h 15 : CABARET DE l’AVANT DERNIER JOUR…

THE GREAT BIMBO SAKÉ SHOW – Tour de chant, dragshow…

Louis Paris : chant

Benjamin Farago : clarinette et piano

William Bonnet : guitare électrique et batterie

POTO (nouveau spectacle du Parti Collectif)

Poto : voix

Banguy : voix

BigL. : machines, percus

Participation : 10 € – Réduit 8 € – Sur réservation (05 62 99 65 27 ).

Chez Lily GERM

Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



