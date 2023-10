Soirée spectacle et repas Chez Lily Chez Lily Germ, 14 octobre 2023, Germ.

Germ,Hautes-Pyrénées

18h 30 » Un temps donné » , par Anna Fayard (lectures) et Laurent Paris (percussions) dans l’ancien fenil. « Un temps partagé – de Proximité et d’Amitié….

« Un temps qui ne se pose pas de front, brutalement mais avec la respiration, la sensibilité de la peau, des oreilles… de la voix qui dit, qui lit ; des fils, des bruits, des gestes autour, des murmures… de ces choses dont j’aime à penser qu’elles nous augmentent sans jamais nous faire défaut. J’espère au mieux » .

19h 30 « L’étonnant repas » de Lisa de Lisiecki

21h30 Concert de Winter Family

Réservations au 05 62 99 65 27

Repas : 20 € Soirée : 1 spectacle 7 € / 5 € – 2 spectacles 12 € / 10 €.

2023-10-14 18:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Chez Lily GERM

Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



6:30 pm « Un temps donné », by Anna Fayard (readings) and Laurent Paris (percussion) in the old hayloft: « A shared time – of Proximity and Friendship?

« A time that doesn’t come head-on, brutally, but with breathing, the sensitivity of the skin, of the ears? of the voice that says, that reads; of the threads, the noises, the gestures around, the whispers? of these things that I like to think increase us without ever failing us. I hope for the best.

7:30 pm « L’étonnant repas » by Lisa de Lisiecki

9:30 pm Winter Family concert

Reservations on 05 62 99 65 27

Meal : 20 ? Evening : 1 show 7 ? / 5 ? – 2 shows 12 ? / 10 ?

18.30 h « Un temps donné », por Anna Fayard (lecturas) y Laurent Paris (percusión) en el antiguo pajar: « Un tiempo compartido – ¿de cercanía y amistad?

« Un tiempo que no sucede de frente, bruscamente, sino con la respiración, la sensibilidad de la piel, de los oídos… de la voz que dice, que lee; de los hilos, los ruidos, los gestos alrededor, los susurros… de estas cosas que me gusta pensar que nos aumentan sin fallarnos nunca. Espero lo mejor.

19.30 h « L’étonnant repas » de Lisa de Lisiecki

21.30 h Concierto de Winter Family

Reservas en el 05 62 99 65 27

Comida: 20 Velada: 1 espectáculo 7€ / 5€ – 2 espectáculos 12 ? / 10 ?

18.30 Uhr « Eine geschenkte Zeit » von Anna Fayard (Lesungen) und Laurent Paris (Perkussion) auf dem ehemaligen Heuboden « Eine geteilte Zeit – der Nähe und der Freundschaft?

« Eine Zeit, die sich nicht frontal und brutal einstellt, sondern mit dem Atem, der Sensibilität der Haut, der Ohren? der Stimme, die sagt, die liest; der Fäden, der Geräusche, der Gesten um uns herum, des Flüsterns? dieser Dinge, von denen ich gerne denke, dass sie uns vergrößern, ohne uns jemals zu vermissen. Ich hoffe das Beste ».

19.30 Uhr « Das erstaunliche Mahl » von Lisa de Lisiecki

21.30 Uhr Konzert der Winter Family

Reservierungen unter 05 62 99 65 27

Mahlzeit: 20 ? Abend: 1 Vorstellung 7 ? / 5 ? – 2 Shows 12 ? / 10 ?

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de la Vallée du Louron|CDT65