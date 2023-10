Atelier parent-enfant – Atelier de Noël Chez Lily en Vrac Guérande, 8 novembre 2023, Guérande.

Atelier parent-enfant – Atelier de Noël Mercredi 8 novembre, 14h30 Chez Lily en Vrac Atelier: 20

Comment créer de belles décorations de Noel soi même avec de la pâte autodurcissante.

Chaque enfant doit être accompagné d’un parent, le matériel est fourni et une boisson chaude est offerte.

A partir de 4 ans.

Chez Lily en Vrac 6 bis Place du Vieux Marché, Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 67 82 87 »}, {« type »: « email », « value »: « lilyenvrac@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lilyenvrac.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-parent-enfant-atelier-de-noel-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

LOISIRS Y|LILYENVRACGUERANDE|ATELIERNOEL2023