Randonnée nocturne gourmande + animations pour enfants Chez Liadet Mouthe Catégories d’Évènement: Doubs

Mouthe Randonnée nocturne gourmande + animations pour enfants Chez Liadet Mouthe, 4 janvier 2024, Mouthe. Mouthe Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 18:00:00

fin : 2024-01-04 20:00:00 . Organisé par le ski club de Mouthe

Départ libre de 18h00 à 20h.

Parcours de 5km vallonné et accessible à tous.

En raquettes ou piétons selon l’enneigement, ravitaillement le long du parcours . Lampe frontale bienvenue.

Animation pour enfants EUR.

Chez Liadet

Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Mouthe Autres Code postal 25240 Lieu Chez Liadet Adresse Chez Liadet Ville Mouthe Departement Doubs Lieu Ville Chez Liadet Mouthe Latitude 46.680301 Longitude 6.18427276 latitude longitude 46.680301;6.18427276

Chez Liadet Mouthe Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouthe/