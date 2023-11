Inscriptions concours de crèches provençales chez l’habitant Saint-Restitut, 1 décembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

Pour les jeunes de moins de 18 ans de Saint-Restitut. Ils font la crèche chez eux et un jury ira les voir début janvier. Ils seront tous récompensés..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 . .

chez l’habitant

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For young people under 18 in Saint-Restitut. A jury will visit them at the beginning of January. They will all be rewarded.

Para jóvenes menores de 18 años de Saint-Restitut. Harán una cuna en casa y un jurado les visitará a principios de enero. Todos ellos serán recompensados.

Für Jugendliche unter 18 Jahren aus Saint-Restitut. Sie führen zu Hause ein Krippenspiel auf und eine Jury wird sie Anfang Januar besuchen. Sie werden alle prämiert.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence