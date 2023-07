La Part des choses – Tournée à vélo Chez l’habitant Rouessé-Vassé Catégories d’Évènement: Rouessé-Vassé

Sarthe La Part des choses – Tournée à vélo Chez l’habitant Rouessé-Vassé, 2 juillet 2023, Rouessé-Vassé. La Part des choses – Tournée à vélo Dimanche 2 juillet, 15h00 Chez l’habitant au chapeau, réservation obligatoire Bretelle et Garance repartent sur les routes, à vélo.

Toutes les dates de la tournée sur https://bretelleetgarance.com/agenda/

Certaines dates sont précédées d’un atelier d’improvisation vocale avec les artistes. Chez l’habitant la Cassine Rouessé vassé Rouessé-Vassé 72140 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bonjour@bretelleetgarance.com »}] [{« link »: « https://bretelleetgarance.com/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00 ©Bretelle et Garance / Fabrikka Détails Catégories d’Évènement: Rouessé-Vassé, Sarthe Autres Lieu Chez l'habitant Adresse la Cassine Rouessé vassé Ville Rouessé-Vassé Departement Sarthe Lieu Ville Chez l'habitant Rouessé-Vassé

Chez l'habitant Rouessé-Vassé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouesse-vasse/