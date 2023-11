Chez l’habitant – spectacle musical « les mémoires du vent » Chez l’habitant, Château-Ville-Vieille (05), 15 novembre 2023, .

Chez l’habitant – spectacle musical « les mémoires du vent » Mercredi 15 novembre, 20h30 Chez l’habitant, Château-Ville-Vieille (05) 10€

Nouvelle série de concerts chez l’habitant dans le Guillestrois et le Queyras !En cette fin d’année nous vous proposons de découvrir l’Histoire et les sonorités des Hautes-Alpes !Ce solo 100% local à la fois sensible et drôle vous plongera dans l’univers méconnu des “violoneux” des Hautes-Alpes…. Vous avez bien lu ! Violoneux et pas violonistes.. ça vous intrigue ? Rendez-vous le 15 à Molines, le 16 à Guillestre et le 17 à Château-Ville-Vieille pour en savoir plus! En musique et en histoires.

Jauges limitées pour le plaisir de tous. Réservation obligatoire au 06 13 89 74 14.

Infos : www.musiqueyras.org

Les mémoires du vent :

Il y a dans chacune des caresses du vent le fragment d’une vieille musique, le fossile d’une histoire. Il en reste toujours une petite trace, il suffit de savoir écouter. Entre Histoire et histoires, ce spectacle est un voyage dans l’univers méconnu des violoneux du Dauphiné. Un univers qui aurait pu disparaître s’il n’avait été recueilli, presque comme un dernier souffle, auprès des derniers violoneux nés au début du XXe siècle.

Durée : 1h Arnaud Boisset, violon et conte

Chez l’habitant, Château-Ville-Vieille (05) 90, Route du Queyras

Chez l'habitant, 05350 Château-Ville-Vieille, France

