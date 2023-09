Concours de crèches provençales Chez les particuliers et chez les commerçants Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concours gratuit sur photos ouvert aux habitants d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix, afin d’élire la plus jolie crèche provençale d’Aix et du Pays d’Aix..

2023-11-17 fin : 2024-01-31 . .

Chez les particuliers et chez les commerçants

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free photo contest open to the inhabitants of Aix-en-Provence and the Pays d’Aix, to elect the prettiest Provencal crib in Aix and the Pays d’Aix.

Concurso fotográfico gratuito abierto a los habitantes de Aix-en-Provence y del Pays d’Aix, para elegir la cuna provenzal más bonita de Aix y del Pays d’Aix.

Kostenloser Fotowettbewerb für die Einwohner von Aix-en-Provence und des Pays d’Aix, um die schönste provenzalische Krippe von Aix und des Pays d’Aix zu wählen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence