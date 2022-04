Chez les magiciens et sorciers de Corrèze – Gaston Vuillier Musée du Cloître, 14 mai 2022 14:00, Tulle.

Nuit des musées Chez les magiciens et sorciers de Corrèze – Gaston Vuillier Musée du Cloître Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre. Tout public. Prêt d’audioguides dans la limite du matériel disponible.

L’exposition met en lumière les travaux de Gaston Vuiller dont l’œuvre et le nom restent intimement mêlés à la Corrèze.

Fasciné par le spectacle grandiose qu’offrent les cascades de Gimel, Gaston Vuillier, artiste peintre, dessinateur et voyageur, pose ses valises et décide de s’installer dans le village de Gimel à la fin du XIXe siècle. En plus de représenter inlassablement les paysages tumultueux et escarpés du site, l’artiste s’intéresse aux hommes et femmes qui les peuplent. Gagnant leur sympathie et leur confiance, il accède aux pratiques mystérieuses de ceux-là. Dans le cadre d’un reportage, « Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze », Gaston Vuillier propose une véritable enquête consacrée aux « médecines », rites et croyances locales, rendant compte par l’écrit et l’illustration de ses rencontres et discussions avec différents _metzes_ ainsi que des procédés que ceux-ci mettent en œuvre aussi bien pour guérir que pour envoûter.

Le musée est installé dans le cloître de Tulle, édifice gothique du XIIIe siècle qui formait avec l’église, le cœur de l’abbaye Saint-Martin de Tulle. Protégé au titre des Monuments Historiques en 1840 et 1862, aujourd’hui l’ensemble du site, cathédrale et cloître, est propriété de l’Etat.

Abrité dans la galerie Ouest, le musée regroupe depuis sa création par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, des collections variées, miroir de la vie, des découvertes et de l’histoire du Bas-Limousin.

Avec des collections issues d’une histoire riche et plurielle, le pôle musées de la ville de Tulle s’attache à faire vivre à travers des expositions temporaires, l’histoire des industries et des patrimoines tullistes.

Le musée et le cloître ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Unfortunately, the museum and the cloister are not wheelchair accessible. Free entrance. All public. Loan of audioguides within the limit of available material. Saturday 14 May, 14:00

The museum is housed in the cloister of Tulle, a 13th-century Gothic building that, together with the church, formed the heart of St.Martin’s Abbey in Tulle. Protected under the title of Historical Monuments in 1840 and 1862, today the whole site, cathedral and cloister, is property of the State.

Housed in the West Gallery, the museum has since its creation by the Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, various collections, a mirror of life, discoveries and the history of the Bas-Limousin region.

With collections from a rich and plural history, the Tulle City Museum Centre strives to bring to life through temporary exhibitions, the history of industries and Tulle heritage. motor impairment;psychic impairment

Fascinado por el grandioso espectáculo que ofrecen las cascadas de Gimel, Gaston Vuillier, pintor, dibujante y viajero, deja sus maletas y decide instalarse en el pueblo de Gimel a finales del siglo XIX. Además de representar incansablemente los paisajes tumultuosos y escarpados del sitio, el artista se interesa por los hombres y mujeres que los habitan. Ganando su simpatía y su confianza, accede a las prácticas misteriosas de aquellos. Con reportaje, «Entre los magos y hechiceros de Corrèze», Gaston Vuillier propone una verdadera investigación consagrada a las «medicinas», ritos y creencias locales, dando cuenta por el escrito y la ilustración de sus encuentros y discusiones con diferentes metzes, así como de los procedimientos que éstos aplican tanto para curar como para hechizar.

Entrada libre. Todo público. Préstamo de audioguías dentro de los límites del material disponible. Sábado 14 mayo, 14:00

Place Monseigneur Berteaud 19000 Tulle 19000 Tulle Nouvelle-Aquitaine