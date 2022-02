Chez les magiciens et sorciers de Corrèze – Gaston Vuillier Musée du Cloître, 14 mai 2022, Tulle.

Chez les magiciens et sorciers de Corrèze – Gaston Vuillier

Musée du Cloître, le samedi 14 mai à 14:00

Fasciné par le spectacle grandiose qu’offrent les cascades de Gimel, Gaston Vuillier, artiste peintre, dessinateur et voyageur, pose ses valises et décide de s’installer dans le village de Gimel à la fin du XIXe siècle. En plus de représenter inlassablement les paysages tumultueux et escarpés du site, l’artiste s’intéresse aux hommes et femmes qui les peuplent. Gagnant leur sympathie et leur confiance, il accède aux pratiques mystérieuses de ceux-là. Dans le cadre d’un reportage, « Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze », Gaston Vuillier propose une véritable enquête consacrée aux « médecines », rites et croyances locales, rendant compte par l’écrit et l’illustration de ses rencontres et discussions avec différents metzes ainsi que des procédés que ceux-ci mettent en œuvre aussi bien pour guérir que pour envoûter.

Entrée libre. Tout public. Prêt d’audioguides dans la limite du matériel disponible.

L’exposition met en lumière les travaux de Gaston Vuiller dont l’œuvre et le nom restent intimement mêlés à la Corrèze.

