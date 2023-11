Ateliers en Fête – La Tournée de Noël Chez les Artisans d’Art Saint-Quentin-la-Poterie, 9 décembre 2023, Saint-Quentin-la-Poterie.

Saint-Quentin-la-Poterie,Gard

Ateliers en Fête – La Tournée de Noël

Les Ateliers de St-Quentin-la-Poterie invitent des artistes et artisans et vous proposent des expositions, dégustations, animations dans tout le village. Un moment convivial, culturel et de nombreuses idées cadeaux..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Chez les Artisans d’Art Village

Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie



Ateliers en Fête – The Christmas Tour

The Ateliers de St-Quentin-la-Poterie invite artists and craftspeople to take part in exhibitions, tastings and events throughout the village. A friendly, cultural event with lots of gift ideas.

Ateliers en Fête – El recorrido navideño

Los Ateliers de St-Quentin-la-Poterie invitan a artistas y artesanos a participar en exposiciones, degustaciones y eventos por todo el pueblo. Se trata de un acontecimiento amistoso, cultural y lleno de ideas para regalar.

Ateliers en Fête – Die Weihnachtstournee

Die Ateliers von St-Quentin-la-Poterie laden Künstler und Kunsthandwerker ein und bieten Ihnen im ganzen Dorf Ausstellungen, Verkostungen und Animationen an. Ein geselliger, kultureller Moment und zahlreiche Geschenkideen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard