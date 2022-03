Chez Leila Douceurs végétales,Toulouse. Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Expolaroid Toulouse ——————- ### Avec Karine Marco & Patrick Barthet, une exposition en toute simplicité dans un lieu chaleureux de Toulouse. Des séries instantanées de voyages, de copains, de balades. Depuis la création de cet évènement j’organise avec des passionnés (ou participe à) des expositions à toulouse ou ses environs. Librairie L’autre Rive, La Tienda – Epicerie espagnole, Atelier Velpo, Novo Store, Le Bol Rouge, Neskapolita, Cadalen, sont les lieux qui ont vu des polaroids et des fêtes. Cette année c’est Leila qui nous acceuille avec Patrick Barthet, dans son Club Concept Store ou l’on peut déguster ses créations Vegan et Rawfood. Retrouver les éditions précédentes et nous suivre : [[https://polasdoc.com/](https://polasdoc.com/)](https://polasdoc.com/) Toulouse Douceurs végétales,Toulouse. 11 Rue de l’Étoile, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

