Soirée banda chez Lajo Chez Lajo Prayssac, 18 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Venez profiter d’une soirée animée par la Banda les Mascagnes !

Au menu, nos burgers frites à consommer sur place en profitant de la musique (ou à emporter)

Réservations au 05 65 30 87 68..

2023-07-18 19:00:00 fin : 2023-07-18 . EUR.

Chez Lajo

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Come and enjoy an evening entertained by the Banda les Mascagnes!

On the menu, our fried burgers to eat on the spot while enjoying the music (or to take away)

Reservations on 05 65 30 87 68.

¡Ven a disfrutar de una velada amenizada por la Banda les Mascagnes!

En el menú, nuestra hamburguesa con patatas fritas, para degustar in situ mientras disfruta de la música (o para llevar)

Reservas en el 05 65 30 87 68.

Genießen Sie einen Abend, der von der Banda les Mascagnes gestaltet wird!

Auf dem Menü stehen unsere Burger mit Pommes frites, die Sie vor Ort verzehren und dabei die Musik genießen können (oder zum Mitnehmen)

Reservierungen unter 05 65 30 87 68.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT CVL Vignoble