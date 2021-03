Valmondois Jardin de Jules et Léonie Val-d'Oise, Valmondois Chez Jules et Léonie Jardin de Jules et Léonie Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Le jardin de tante Léonie et de son mari Jules au milieu du XIXe siècle fût largement redessiné par Charles et Geneviève Geoffroy Dechaume dans les années 30 dans un style anglais. Puis, à la faveur de l’effondrement du mur de soutènement de la cour en 1950, une touche d’inspiration italienne fût apportée. par les escaliers dessinés par l’architecte Robert Hubrecht, Valmondoisien célèbre et grand protecteur du Vexin. C’est avant tout un jardin de peintre, avec des fruitiers anciens et locaux, des rosiers, des buis et des vivaces . C’est un jardin de 1 000 m² au cœur du village. Artistes exposés :

– Marianne Le Vexier, (artiste peintre, sculptrice)

– Patrick Lesage (peintre, sculpteur)

