Charente Le jardin naturel de Jérôme Chez Jérôme Moreau Brie, 16 septembre 2023, Brie. Le jardin naturel de Jérôme Samedi 16 septembre, 15h30 Chez Jérôme Moreau Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite, conduite par le propriétaire des lieux, créateur et développeur du jardin. De fleur en arbre, de la plantation à la conduite, sans oublier le lien avac la faune y ayant situé son habitat, découvrez ce jardin merveilleux. Chez Jérôme Moreau Impasse de chez Mirande, 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 84 17 31 04 Au cœur du bourg, un jardin pédagogique permettant la compréhension de la création et de la conservation de se composantes. Ce site a déjà été exceptionnellement ouvert pour les « Journées des Jardins ». Parking de la salle des fêtes et arrêt de bus à 100 mètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

