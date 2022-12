Atelier Baume du Tigre blanc Chez JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Atelier Baume du Tigre blanc Chez JenniFleurs, 29 janvier 2023, Chateauneuf-sur-loire. Atelier Baume du Tigre blanc Dimanche 29 janvier 2023, 10h00 Chez JenniFleurs

Atelier Baume du Tigre blanc Chez JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Vous serez accueilli(e)s avec une tisane.

Vous confectionnerez un baume du Tigre, le Blanc ! Celui qui soulage les congestions nasales et les maux de tête.

Vous découvrirez ses nombreuses propriétés.

Vous repartirez avec cette confection et la fiche atelier contenant les propriétés et la recette. ?Durée de l’atelier : 1h

Frais de participation : 35€ par personne

