Bal trad revisité Samedi 22 avril, 20h30 Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87) Participation libre Première occasion de découvrir un programme proposé par Turbochaussettes (duo Menut / Salpetier) : explorations originales (accordéon, voix, mandoline, boucles électro…) de plusieurs musiques traditionnelles à danser issues de divers collectages principalement en Massif central…. Mais pas que…

