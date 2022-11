Le pti bal du Noel limousin Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Le pti bal du Noel limousin Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87), 17 décembre 2022, . Le pti bal du Noel limousin Samedi 17 décembre, 18h00 Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87)

PAF libre mais nécessaire

avec Loop, Trad & EMMAUS Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87) 21, Rue de Seebach Chez Jen, 87190 Saint-Hilaire-la-Treille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39818 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Holà danseureuses du Limousin et d’ailleurs ! Samedi 17 décembre, venez féter la noël, la vie, le solstice, ou tout ce qui vous parle dans la chaleureuse maison de Jen ! Au programme : A 17h : atelier sur les danses collectives du bal et toutes les possibilités de jeu qui en découlent 19h, repas en auberge espagnole, amenez vos spécialités gastronomiques, et laissez vos papilles être surprises par les saveurs qui foisonneront. A 20h30, c’est le Bal avec Loop, Trad & Emmaüs, jusqu’à ce que nos jambes ne nous portent plus ! Hate de vibrer avec vous !! source : événement Le pti bal du Noel limousin publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T18:00:00+01:00

2022-12-17T22:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87) Adresse 21, Rue de Seebach Chez Jen, 87190 Saint-Hilaire-la-Treille, France Age maximum 110 lieuville Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Chez Jen, Saint-Hilaire-la-Treille (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//