2023-02-10 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-10 12:30:00 12:30:00

Le magasin IKEA vous accueille pour une visite unique dans le cadre des rendez-vous découverte de l’Office de Tourisme !

» Venez à la rencontre de notre histoire, notre culture et notre passion de l’aménagement grâce à une visite exclusive de notre magasin. Découvrez nos coulisses et petits secrets de notre quotidien. »

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

